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22.10.2026 15:39:00
Vossloh-Zukauf treibt Umsatz, höhere Kosten schmälern aber Gewinn
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
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Vossloh am 22.10.2026
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