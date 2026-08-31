Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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31.08.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagvormittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Vossloh. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Vossloh-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 62,25 EUR.
Die Vossloh-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 62,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 62,70 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 62,10 EUR nach. Bei 62,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 3'641 Vossloh-Aktien gehandelt.
Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 94,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 33,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2026 Kursverluste bis auf 55,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,14 EUR belaufen. Am 23.07.2026 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395.60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 28.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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