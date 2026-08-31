Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagnachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 61,30 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 61,00 EUR. Mit einem Wert von 62,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 18'576 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,30 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 34,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2026 Kursverluste bis auf 55,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 9,30 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 1,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395.60 Mio. EUR im Vergleich zu 331.50 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,57 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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