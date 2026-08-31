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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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31.08.2026 12:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag leichter

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag leichter

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 61,85 EUR.

Vossloh
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Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 61,85 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vossloh-Aktie ging bis auf 61,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11'931 Vossloh-Aktien.

Bei 94,30 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Am 14.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 55,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,11 Prozent.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 EUR ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 äusserte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 395.60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 28.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2026 2,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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