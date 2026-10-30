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30.10.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagvormittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 50,15 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 50,15 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vossloh-Aktie bei 49,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,20 EUR. Bisher wurden heute 1'070 Vossloh-Aktien gehandelt.
Am 04.02.2026 markierte das Papier bei 86,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,04 EUR am 14.10.2026. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 6,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,07 EUR, nach 1,15 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 22.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,63 Prozent auf 376.70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 18.03.2027 gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2026 2,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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