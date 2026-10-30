Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Nachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr rutschte die Vossloh-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 48,74 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 48,66 EUR. Bei 50,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10'802 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 77,47 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,04 EUR ab. Mit Abgaben von 3,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Am 22.10.2026 äusserte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 1,25 EUR im Vorjahresquartal. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 376.70 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.03.2027 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Juli 2026: So schätzen Experten die Vossloh-Aktie ein

SDAX-Wert Vossloh-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Vossloh Aktionären eine Freude

Vossloh-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten