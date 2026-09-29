Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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29.09.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh gibt am Dienstagvormittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 52,85 EUR.
Die Vossloh-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 52,85 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 52,85 EUR. Bei 53,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 700 Stück gehandelt.
Am 01.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 42,24 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 0,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 EUR je Vossloh-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 23.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,25 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 395.60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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