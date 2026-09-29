Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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29.09.2026 16:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Vossloh zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 53,55 EUR nach oben.
Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 53,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vossloh-Aktie bei 53,55 EUR. Bei 53,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 30'517 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Am 01.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 70,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.09.2026 (52,40 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 2,15 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,72 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 395.60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 22.10.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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