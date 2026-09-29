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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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29.09.2026 12:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagmittag fester

Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Vossloh. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 53,10 EUR.

Vossloh
50.28 CHF 0.82%
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Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 53,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vossloh-Aktie bisher bei 53,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 22'605 Stück.

Am 01.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 41,97 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,40 EUR. Dieser Wert wurde am 25.09.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 1,32 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,15 EUR aus. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395.60 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 331.50 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Vossloh die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,57 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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