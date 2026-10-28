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28.10.2026 16:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh verteuert sich am Nachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 49,12 EUR.
Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 49,12 EUR. Kurzfristig markierte die Vossloh-Aktie bei 49,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20'474 Vossloh-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2026 auf bis zu 86,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 76,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 47,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2026). Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 4,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,07 EUR, nach 1,15 EUR im Jahr 2025. Am 22.10.2026 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 376.70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.03.2027 erfolgen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 2,30 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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