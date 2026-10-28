Vossloh Aktie News: Vossloh verteuert sich am Mittwochmittag

Die Vossloh-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 49,38 EUR. Kurzfristig markierte die Vossloh-Aktie bei 49,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'614 Vossloh-Aktien.

Am 04.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 74,97 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2026 (47,24 EUR). Mit einem Kursverlust von 4,33 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,07 EUR je Vossloh-Aktie. Am 22.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 376.70 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 331.50 Mio. EUR umgesetzt.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.03.2027 präsentieren.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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