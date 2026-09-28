Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit Kurseinbussen

Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 53,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vossloh-Aktie ging bis auf 52,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10'377 Vossloh-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 92,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 73,58 Prozent wieder erreichen. Am 25.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 1,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Vossloh veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395.60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vossloh-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Vossloh dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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