Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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28.09.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh fällt am Mittag
Die Aktie von Vossloh gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 53,20 EUR.
Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 53,20 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 52,95 EUR. Bei 53,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 5'794 Vossloh-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,00 EUR) erklomm das Papier am 27.09.2025. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 72,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 52,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 1,50 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Am 23.07.2026 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,72 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,34 Prozent auf 395.60 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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