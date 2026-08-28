Vossloh Aktie News: Vossloh verteuert sich am Freitagvormittag

Um 09:28 Uhr sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 61,25 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Vossloh-Aktie sogar auf 61,25 EUR. Bei 60,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 233 Vossloh-Aktien.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 94,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 35,05 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2026 Kursverluste bis auf 55,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 10,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,14 EUR, nach 1,15 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395.60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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