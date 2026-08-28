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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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28.08.2026 16:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh legt am Nachmittag zu

Vossloh Aktie News: Vossloh legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 61,95 EUR nach oben.

Vossloh
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 61,95 EUR zu. Der Kurs der Vossloh-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 62,30 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6'487 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,60 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 10,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 EUR je Vossloh-Aktie. Vossloh gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395.60 Mio. EUR – ein Plus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,57 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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