Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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28.08.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh legt am Freitagmittag zu
Die Aktie von Vossloh zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 61,95 EUR zu.
Die Vossloh-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 61,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vossloh-Aktie bisher bei 62,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2'977 Vossloh-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 94,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 52,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2026 bei 55,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 11,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,15 EUR aus. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 1,25 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 395.60 Mio. EUR gegenüber 331.50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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