Um 09:28 Uhr wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 46,42 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Vossloh-Aktie bei 46,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,02 EUR. Zuletzt wechselten 718 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei 86,50 EUR erreichte der Titel am 04.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 86,34 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,48 EUR am 20.11.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2025 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,11 EUR je Aktie ausschütten. Am 22.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 376.70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 325.90 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2026 2,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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