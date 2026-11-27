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27.11.2026 16:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagnachmittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 46,46 EUR.
Um 16:28 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 46,46 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vossloh-Aktie sogar auf 46,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,02 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 7'014 Aktien.
Am 04.02.2026 markierte das Papier bei 86,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 46,29 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2026 Kursverluste bis auf 43,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,41 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,11 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 22.10.2026. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 376.70 Mio. EUR – ein Plus von 15,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 325.90 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 18.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,13 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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