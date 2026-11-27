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27.11.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Mittag
Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 46,56 EUR.
Im BMN-Handel gewannen die Vossloh-Papiere um 12:28 Uhr 1,8 Prozent. In der Spitze legte die Vossloh-Aktie bis auf 47,00 EUR zu. Bei 45,90 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 426 Vossloh-Aktien.
Am 04.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,50 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 46,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2026 bei 42,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 8,55 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Vossloh gewährte am 22.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 376.70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 325.90 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Vossloh wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.03.2027 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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