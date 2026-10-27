Vossloh Aktie News: Vossloh büsst am Dienstagvormittag ein

Die Vossloh-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 48,66 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,66 EUR aus. Bei 49,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'158 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 86,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2026). 77,76 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,07 EUR je Vossloh-Aktie. Am 22.10.2026 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 1,25 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 376.70 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 331.50 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 18.03.2027 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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