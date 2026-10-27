Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 49,06 EUR. Die Vossloh-Aktie sank bis auf 48,66 EUR. Bei 49,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 13'611 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 86,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,31 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 4,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Am 22.10.2026 lud Vossloh zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 1,25 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,63 Prozent auf 376.70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.03.2027 erfolgen. Am 28.10.2027 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 2,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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