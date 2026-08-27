Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Vormittag schwächer

Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 60,40 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 60,40 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 82 Vossloh-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,13 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 55,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,95 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395.60 Mio. EUR im Vergleich zu 331.50 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 2,57 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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