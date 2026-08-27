Vossloh Aktie News: Vossloh verteuert sich am Donnerstagmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 60,80 EUR. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 60,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 60,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1'996 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 94,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 55,10 Prozent Luft nach oben. Am 14.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,60 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 9,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Vossloh im vergangenen Quartal 395.60 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vossloh 331.50 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 28.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 2,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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