Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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26.08.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von Vossloh zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Die Vossloh-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 57,70 EUR.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Vossloh-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 57,70 EUR. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 58,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die grössten Abgaben verzeichnete die Vossloh-Aktie bis auf 57,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 819 Vossloh-Aktien umgesetzt.
Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,30 EUR an. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 38,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 55,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 3,64 Prozent wieder erreichen.
Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 EUR ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 lud Vossloh zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395.60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Vossloh dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.
In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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