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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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26.08.2026 12:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh steigt am Mittwochmittag

Vossloh Aktie News: Vossloh steigt am Mittwochmittag

Die Aktie von Vossloh zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 59,65 EUR nach oben.

Vossloh
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Die Vossloh-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 3,5 Prozent auf 59,65 EUR. Bei 59,65 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 57,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'113 Vossloh-Aktien.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 93,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2026 Kursverluste bis auf 56,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 6,12 Prozent sinken.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 EUR ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 lud Vossloh zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395.60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 28.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,57 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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