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25.11.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochvormittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 44,76 EUR zu.
Die Vossloh-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 44,76 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vossloh-Aktie bisher bei 44,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 116 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2026 bei 86,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 93,25 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2026 bei 43,48 EUR. Mit Abgaben von 2,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2025 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,11 EUR je Aktie ausschütten. Vossloh gewährte am 22.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 0,62 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 376.70 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 325.90 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 18.03.2027 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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