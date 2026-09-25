Vossloh Aktie News: Anleger greifen bei Vossloh am Freitagvormittag zu

Das Papier von Vossloh legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 52,90 EUR. In der Spitze legte die Vossloh-Aktie bis auf 53,10 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,40 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 551 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,30 EUR) erklomm das Papier am 26.09.2025. Mit einem Zuwachs von 74,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.09.2026 (52,40 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,95 Prozent.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2025 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR je Aktie ausschütten. Vossloh gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 395.60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 331.50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 2,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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