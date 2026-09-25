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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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25.09.2026 16:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit Aufschlag

Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Vossloh zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 53,75 EUR zu.

Vossloh
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 53,75 EUR zu. Bei 54,30 EUR erreichte die Vossloh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 52,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10'100 Vossloh-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2025 auf bis zu 92,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 71,72 Prozent Luft nach oben. Bei 52,40 EUR fiel das Papier am 25.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,14 EUR belaufen. Am 23.07.2026 äusserte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395.60 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 331.50 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 2,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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