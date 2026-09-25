Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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25.09.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh steigt am Mittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 54,15 EUR.
Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 54,15 EUR. Die Vossloh-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,30 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,40 EUR. Bisher wurden heute 5'222 Vossloh-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2025 auf bis zu 92,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 70,45 Prozent zulegen. Am 25.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,40 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 3,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 EUR je Vossloh-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 23.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395.60 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 331.50 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,57 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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