Vossloh Aktie News: Vossloh steigt am Mittag

Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 54,15 EUR. Die Vossloh-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,30 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,40 EUR. Bisher wurden heute 5'222 Vossloh-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2025 auf bis zu 92,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 70,45 Prozent zulegen. Am 25.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,40 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 3,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 EUR je Vossloh-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 23.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395.60 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 331.50 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,57 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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