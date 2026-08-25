Vossloh Aktie News: Vossloh wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 56,90 EUR. Die Vossloh-Aktie gab in der Spitze bis auf 56,90 EUR nach. Bei 57,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 202 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 94,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 39,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2026 auf bis zu 55,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 2,28 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 395.60 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 331.50 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Juli 2026: So schätzen Experten die Vossloh-Aktie ein

SDAX-Wert Vossloh-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Vossloh Aktionären eine Freude

Vossloh-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten