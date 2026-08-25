Vossloh Aktie News: Vossloh legt am Dienstagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 58,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vossloh-Aktie bisher bei 58,45 EUR. Mit einem Wert von 57,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 7'737 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 62,31 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 23.07.2026 vor. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,25 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395.60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vossloh-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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