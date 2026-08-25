Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Um 12:28 Uhr sprang die Vossloh-Aktie im BMN-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 58,25 EUR zu. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 58,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 390 Vossloh-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2025 auf bis zu 94,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 4,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,14 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vossloh am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 395.60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 331.50 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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