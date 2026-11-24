Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 45,00 EUR zu. Bei 45,02 EUR erreichte die Vossloh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 44,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'718 Vossloh-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,50 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2026. Gewinne von 92,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2026 Kursverluste bis auf 43,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,15 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 22.10.2026. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 376.70 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 325.90 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 18.03.2027 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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