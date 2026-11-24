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24.11.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 44,36 EUR.
Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 44,36 EUR abwärts. Im Tief verlor die Vossloh-Aktie bis auf 44,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12'079 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Am 04.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 48,72 Prozent niedriger. Am 20.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 43,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 2,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2025 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,11 EUR je Aktie ausschütten. Am 22.10.2026 lud Vossloh zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 376.70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325.90 Mio. EUR in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.03.2027 terminiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 2,13 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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