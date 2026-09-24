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24.09.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 52,65 EUR abwärts.

Vossloh
50.06 CHF 0.69%
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Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 52,65 EUR ab. Im Tief verlor die Vossloh-Aktie bis auf 52,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,95 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 493 Aktien.

Am 25.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 93,30 EUR. 77,21 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,00 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 EUR ausgeschüttet werden. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 1,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 395.60 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 2,57 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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14.07.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
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