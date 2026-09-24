Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Nachmittag nordwärts

Das Papier von Vossloh konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 53,15 EUR. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 53,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'541 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 93,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 75,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 52,65 EUR fiel das Papier am 24.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,14 EUR, nach 1,15 EUR im Jahr 2025. Am 23.07.2026 äusserte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,72 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 395.60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 331.50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,57 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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