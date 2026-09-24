Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’424 -0.2%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9417 0.2%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’270 -0.4%  Bitcoin 69’857 0.3%  Dollar 0.8279 0.4%  Öl 106.4 3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nestlé-Aktie vor Wechsel: Neue Chefjuristin rückt in Konzernleitung auf
Meta-Aktie fester: Facebook-Konzern überholt Rivalen mit kleinem KI-Gerät
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
So viel wäre eine USD Coin-Anlage von vor 5 Jahren heute wert
Wie viel Wert mit einer Investition in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Suche...
ETF Sparplan

Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 16:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Nachmittag nordwärts

Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Vossloh zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 53,15 EUR.

Vossloh
49.59 CHF -0.26%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Vossloh konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 53,15 EUR. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 53,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'541 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 93,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 75,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 52,65 EUR fiel das Papier am 24.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,14 EUR, nach 1,15 EUR im Jahr 2025. Am 23.07.2026 äusserte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,72 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 395.60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 331.50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,57 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Juli 2026: So schätzen Experten die Vossloh-Aktie ein

SDAX-Wert Vossloh-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Vossloh Aktionären eine Freude

Vossloh-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten


Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Vossloh AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten