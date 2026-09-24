Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Um 12:28 Uhr ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 53,45 EUR. Im Tageshoch stieg die Vossloh-Aktie bis auf 53,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 8'310 Stück.

Am 25.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 93,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 74,56 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 52,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,50 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Vossloh gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 1,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395.60 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 331.50 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,57 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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