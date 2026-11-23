Das Papier von Vossloh legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 43,70 EUR. Bei 44,50 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 911 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 86,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 97,94 Prozent zulegen. Am 20.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,50 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,11 EUR. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 22.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 376.70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325.90 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Vossloh am 18.03.2027 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2026 2,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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