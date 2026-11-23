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23.11.2026 16:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh schiebt sich am Montagnachmittag vor
Die Aktie von Vossloh zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 44,14 EUR.
Um 16:28 Uhr sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 44,14 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Vossloh-Aktie bei 44,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'849 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2026 bei 86,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 95,97 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2026 Kursverluste bis auf 43,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.
Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,11 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 22.10.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 EUR, nach 0,62 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 325.90 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 376.70 Mio. EUR ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.03.2027 terminiert.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 2,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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