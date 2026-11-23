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23.11.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh schiebt sich am Mittag vor
Die Aktie von Vossloh zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 43,90 EUR.
Um 12:28 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 43,90 EUR. Bei 44,50 EUR erreichte die Vossloh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2'110 Vossloh-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,50 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 97,04 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,48 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 0,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,11 EUR aus. Vossloh liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 376.70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 325.90 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 18.03.2027 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,13 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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