Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit Einbussen

Die Vossloh-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 50,65 EUR abwärts. Im Tief verlor die Vossloh-Aktie bis auf 50,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7'461 Vossloh-Aktien.

Bei 86,50 EUR markierte der Titel am 04.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 70,78 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2026 bei 47,04 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 7,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 EUR ausgeschüttet werden. Vossloh liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 1,25 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 376.70 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 331.50 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.03.2027 erwartet. Am 28.10.2027 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,52 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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