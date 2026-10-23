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23.10.2026 16:29:00

Vossloh Aktie News: Investoren fliehen am Freitagnachmittag aus Vossloh

Vossloh Aktie News: Investoren fliehen am Freitagnachmittag aus Vossloh

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 6,4 Prozent auf 48,64 EUR.

Vossloh
44.84 CHF -7.33%
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Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 6,4 Prozent auf 48,64 EUR abwärts. Die Vossloh-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,64 EUR nach. Bei 50,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 51'396 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,50 EUR erreichte der Titel am 04.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 77,84 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,04 EUR am 14.10.2026. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 3,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Am 22.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 376.70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vossloh-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,52 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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