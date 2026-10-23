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23.10.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 49,60 EUR abwärts.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,5 Prozent auf 49,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vossloh-Aktie bei 49,28 EUR. Bei 50,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23'220 Stück gehandelt.
Bei 86,50 EUR erreichte der Titel am 04.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 74,40 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 47,04 EUR fiel das Papier am 14.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Vossloh gewährte am 22.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 1,25 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 376.70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.03.2027 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 2,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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