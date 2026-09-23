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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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23.09.2026 16:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit Einbussen

Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit Einbussen

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 53,05 EUR.

Vossloh
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Die Vossloh-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 53,05 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,80 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13'152 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,30 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 77,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2026 bei 52,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 0,47 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,15 EUR aus. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 395.60 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 331.50 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Vossloh die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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14.07.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
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