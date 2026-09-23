Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’960 0.1%  SPI 19’797 0.0%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’456 -0.5%  Euro 0.9393 -0.1%  EStoxx50 6’309 -0.2%  Gold 4’315 -0.9%  Bitcoin 70’675 0.0%  Dollar 0.8228 0.3%  Öl 99.2 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Henkel-Aktie unbeeindruckt: Grünes Licht für Übernahme von Stahl Parent
SpaceX vor 10 Billionen Dollar Bewertung? So realistisch ist Woods Mega-These zu der Raumfahrtaktie
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
UBS-Aktie trotzdem fester: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
Suche...

Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 12:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag im Minusbereich

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 53,45 EUR.

Vossloh
49.80 CHF -1.18%
Kaufen Verkaufen

Die Vossloh-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 53,45 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,25 EUR nach. Bei 53,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1'569 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 93,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 75,68 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 53,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 1,25 EUR je Aktie vermeldet. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395.60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 2,57 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Juli 2026: So schätzen Experten die Vossloh-Aktie ein

SDAX-Wert Vossloh-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Vossloh Aktionären eine Freude

Vossloh-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten


Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Vossloh AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten