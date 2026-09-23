Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag im Minusbereich

Die Vossloh-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 53,45 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,25 EUR nach. Bei 53,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1'569 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 93,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 75,68 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 53,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 1,25 EUR je Aktie vermeldet. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395.60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 2,57 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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