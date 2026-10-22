Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagvormittag fester

Die Vossloh-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 51,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vossloh-Aktie bisher bei 51,45 EUR. Bei 50,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 4'995 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei 86,50 EUR erreichte der Titel am 04.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Bei 47,04 EUR fiel das Papier am 14.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,57 Prozent.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2025 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR je Aktie ausschütten. Vossloh veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395.60 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 331.50 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,52 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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