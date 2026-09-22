Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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22.09.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 53,80 EUR abwärts.
Die Vossloh-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 53,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,70 EUR aus. Bei 53,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'606 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,28 Prozent hinzugewinnen. Bei 53,70 EUR fiel das Papier am 21.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 0,19 Prozent sinken.
Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 EUR ausgeschüttet werden. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 1,25 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395.60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 22.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Vossloh die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,57 EUR je Vossloh-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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