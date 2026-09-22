Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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22.09.2026 16:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Dienstagnachmittag seitwärts
Die Aktie von Vossloh hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Vossloh-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 54,00 EUR.
Die Vossloh-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 54,00 EUR. Die Vossloh-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 54,85 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Vossloh-Aktie ging bis auf 53,65 EUR. Bei 53,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 8'440 Vossloh-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 94,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 74,63 Prozent Luft nach oben. Am 22.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 0,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Vossloh im vergangenen Quartal 395.60 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vossloh 331.50 Mio. EUR umsetzen können.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Vossloh die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,57 EUR je Vossloh-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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