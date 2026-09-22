Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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22.09.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 54,75 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere um 12:28 Uhr 1,5 Prozent. Die Vossloh-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 54,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,75 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 4'192 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 94,30 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 72,24 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2026 Kursverluste bis auf 53,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR aus. Am 23.07.2026 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 395.60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 2,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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