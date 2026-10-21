Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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21.10.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochvormittag im Minusbereich
Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 51,20 EUR nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 51,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,20 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,60 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 842 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 86,50 EUR erreichte der Titel am 04.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 68,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2026 bei 47,04 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,13 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Am 23.07.2026 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 1,25 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 395.60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 331.50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.
In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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